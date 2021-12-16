В Якутске больше 1000 предпринимателей не платят налоги за работников-мигрантов

В период с октября по ноябрь 2021 года Окружной администрацией города Якутска было проведено несколько межведомственных совещаний по противодействию «теневой» экономике на территории городского округа «город Якутск», по результатам которых состоялись контрольно-проверочные мероприятия, организованные миграционной службой, МВД города Якутска с участием налоговых органов.

Под проверку попали строительные объекты, оптовые базы, предприятия общественного питания. Налоговыми органами выявлены факты неисполнение налоговых обязательств: при наличии трудовых договоров расчеты по страховым взносам и расчеты 6-НДФЛ работодателями не представлялись, не исчислялись и не уплачивались соответствующие налоги и сборы. Кроме того, установлены случаи нарушения валютного законодательства — выдача заработной платы в наличной форме.

Также налоговым органом по информации Управления по вопросам миграции была проведена большая аналитическая работа по выявлению налоговых агентов, неуплачивающих НДФЛ и страховых взносов с доходов иностранных граждан.

Управлением по вопросам миграции за 2020 год принято 12 427 уведомлений о заключении трудовых договоров с физическими лицами — иностранными гражданами от 3 026 работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия). По городу Якутску по информации Управления по вопросам миграции количество уведомлений составляет 7 334. Анализ показал, что 1 028 работодателей (в основной своей части – индивидуальные предприниматели (ИП)) не предоставляли налоговую отчетность в отношении 2 712 иностранных граждан.

Следует учитывать, что работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина (лицо без гражданства), обязаны уведомлять территориальный орган на региональном уровне в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином (лицом без гражданства) трудового договора.

При этом, представлять налоговую отчетность, данным налоговым агентам необходимо лишь в том случае, когда организация начисляет доходы в пользу физических лиц. Если же организация (ИП) не начисляет выплаты в пользу физических лиц доходы, она не является налоговым агентом. В этом случае, организация (ИП) обязана уведомить органы миграции о расторжении договора.

За неисполнение требований налоговых органов и органов миграции таким работодателям грозит налоговая и административная ответственность. Налоговым органом совместно с органами миграции продолжается работа по контролю за работодателями, привлекающими иностранных граждан, в том числе по уплате налогов и сборов.