В Якутске благоустроят 40 дворов по программе «1000 дворов»

Об этом сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства при Главе Якутии.

В 37 городах и селах Якутии завершается благоустройство 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в столице региона.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году составил 846,00 млн руб.

С 1 по 30 ноября в республике идет конкурсный отбор проектов благоустройства муниципальных образований для включения в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» на 2023 год.

Заявки на Конкурсный отбор направляются участниками в электронном виде на адрес электронной почты – 1000_dvorov@mail.ru.

С Положением и формой для заполнения заявок можно ознакомиться на сайте Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) по ссылке https://uaig.sakha.gov.ru/architect.konkursy, а также на цифровой платформе «One Click Yakutia» в разделе «Голосования».