23.03.2022
20:24
297
Якутск
В Якутске беженцев разместят в студенческом общежитии
Глава Якутска Евгений Григорьев сообщил в своем телеграм-канале:
Готовимся к приёму беженцев из ДНР и ЛНР. Сегодня осмотрел временный пункт размещения, который организован в студенческом общежитии ЯИПК. Объект способен принять 144 человека. Во временном пункте размещения классические студенческие комнаты, кабинет психологической и медицинской помощи, бытовые принадлежности. Наша задача поддержать людей, организовать условия для их адаптации.
Фото: тгк Евгений Григорьев
Источник: тгк Евгений Григорьев, Глава ГО г.Якутск
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