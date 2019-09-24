В Якутске бездомный подозревается в злодеяниях

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин с сообщением о грабеже. Потерпевший пояснил полицейским, что, возвращаясь домой, он встретил бездомного. Ему стало жалко парня, и он пригласил его к себе домой, чтобы накормить. Затем мужчины вместе начали распивать спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость открыто похитил сотовый телефон и музыкальный инструмент хомус. После чего он покинул квартиру и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний уроженец Таттинского района. Определив местонахождение подозреваемого, сотрудники полиции задержали его.

Также в ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению кражи телефона из гаража. Установлено, что данную кражу он совершил в тот же день, что и грабеж. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый проник в гараж и похитил сотовый телефон.

В ходе проведенного обыска часть похищенного изъято. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 «Грабеж» и ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению Якутского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.