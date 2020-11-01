«В Якутске бегают беременные собаки с бирками из ППЖ, это отмывание бюджетных денег» — зоозащитники

Благотворительный фонд защиты животных «Белый Бим» обратился к главе Якутска Сардане Авксентьевой с открытым письмом о проблемах в пункте передержки животных, сообщает Storm24.media .

«Сардана Владимировна, пишем вам снова с огромной тревогой. В пункте передержки животных очень много проблем, и вы знаете об этом не понаслышке. До октября не было тепла, потом начались перебои со светом, накормить животных нормально и обеспечить минимальным комфортом невозможно.

Число собак растет ежедневно на десятки. По смете должно быть отловлено 2067 голов, видимо к этой цифре сейчас и стремится ППЖ всеми силами, всеми правдами и неправдами. Отлов везёт туда собак десятками ежедневно. Куда и как их сажать — никого не волнует, на кону выполнение плана по отлову и получение огромной субвенции.

ППЖ между тем не рассчитан на это количество животных. Вольеры стремительно переполняются, собаки сидят по 30-40 голов, сильные грызут слабых насмерть, смертей много, об этом известно достоверно. Но главное не то, сколько их выживет, этим никто и не занимается, учета животных нет, точного количества никто не знал и не знает, главное — зафиксировать количество поступивших.

Собак биркуют при поступлении, не стерильных и не привитых, вопреки логике и вопреки здравому смыслу. Мы везде пишем, что бирка — это гарантия того, что собака стерильна и привита, такова общемировая практика. Но в нашем ППЖ, видимо, другое видение этого. И вот в городе уже несколько глубоко беременных и течных собак с бирками в ушах. Это грубое нарушение действующего закона, это полная профанация и отмывание бюджетных денег!

Мы не раз говорили об этом директору ППЖ Екатерине Безрученко, предлагали другие методы маркирования животных, но это совершенно бесполезно: они продолжают бирковать абсолютно всех при поступлении. Мы уже не говорим о том, что животное дважды вводится в наркоз — при бирковании и стерилизации, кратно увеличивается расход дорогостоящего препарата для введения в наркоз или для обездвиживания животного. Закупленные бирки не подходят для наших условий — уши у собак гниют от них в прямом смысле слова.

Кошки и щенки — это отдельная тема. Страшная тема. Кошки сидят в помещении, соседнем с собачьим. Там, помимо инфекций, холод и постоянный лай собак. Кошки мрут.

На днях всех кошек оттуда вывезли наши волонтеры в страшнейшем состоянии. Все глаза и носы в гное, кошки с гниющими швами, в грязных бандажах — экскременты (фото есть). Кошки — скелеты, по 1,5-2 кг весом. Больных, умирающих, истощенных, в том числе старых, их подвергли стерилизации. Как? Зачем? Почему? Швы страшные. Кто стерилизовал, какими руками — непонятно.

Знаем достоверно, что в ППЖ хотел войти «Айболит», стерилизовать там животных по президентскому гранту, у них в заявке — стерилизация 2500 голов. Где они возьмут такое количество? Уважающий себя и любящий своё животное владелец вряд ли пойдет делать стерилизацию, зная, что ее, скорее всего, будут делать студенты, даже если это будет бесплатно. А грант осваивать надо. Значит под это дело нужны бездомные животные, по которым никто не предъявит претензии. Для этих целей как нельзя подходит ППЖ.

Щенков перестали принимать, но до этого был непрекращающийся конвейер: умирали ежедневно по 8-10 штук, об этом тоже известно достоверно, на их место привозили и сажали туда же столько же. Количество почти не менялось, плюс-минус 5-10 штук. Конвейер смерти.

Для увеличения мест для собак силами волонтёров на средства неравнодушных граждан построены и строятся ещё дополнительные вольеры, завезли сено, построили навес для сенника. Но мест все равно не хватает, потому что отлов везёт и везёт, ежедневно пачками, десятками. Отовсюду. Из Мархи, Табаги, Жатая. Надо ведь получить субвенцию.

Зима только началась, что будет дальше? Скоро новый конкурс, кто будет в нем участвовать? Нынешняя свежеиспеченная НКО получит свои деньги, за которыми пришла, они все сделали для этого.

Но. Общественники не должны заниматься ППЖ, таково мнение очень и очень многих людей. Сколько ещё случайных людей может прийти туда, прикрываясь любовью к животным, которой нет в помине, страшно даже представить.

Пункт передержки животных должен стать муниципальным приютом, именно муниципальным. А НКО могут создавать частные приюты, получать для этого гранты, привлекать благотворителей, меценатов. Но не бюджетные деньги, которые могут стать большим соблазном для нечестных, непорядочных людей».