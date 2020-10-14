14.10.2020
21:57
289

Происшествия

В Якутске бегает свора бродячих собак — горожане боятся ходить по улицам

Резонансное видео появилось в соцсетях:

Источник: https://www.instagram.com/p/CGUMkS5BC_c/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх