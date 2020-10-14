14.10.2020
21:57
289
Происшествия
В Якутске бегает свора бродячих собак — горожане боятся ходить по улицам
Резонансное видео появилось в соцсетях:
Источник: https://www.instagram.com/p/CGUMkS5BC_c/
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