В Якутске банк незаконно удержал долг — с пенсии детям-инвалидам!

В Якутске судебные приставы привлекли к административной ответственности один из банков, незаконно списавший со счета должницы денежные средства, обладающие иммунитетом.

В Якутском городском отделении УФССП по Республике Саха (Якутия) на исполнении находится ряд исполнительных производств о взыскании с 36-летней гражданки задолженностей в пользу кредитных организаций на общую сумму 80 659 руб. 31 коп.

В рамках указанных исполнительных производств судебным приставом в соответствии с действующим законодательством было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счету, и направлено в банк для исполнения. Между тем, сотрудниками банка была удержана задолженность из доходов, которые не подлежат взысканию, а именно ежемесячная выплата детям-инвалидам и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы.

По этой причине должница обратилась с заявлением в службу судебных приставов.

По результатам проверки установлено нарушение прав должника и принято решение о привлечении банка к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Данное постановление банк пытался обжаловать в судебном порядке, однако суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить указанный штраф.

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», если должник является получателем денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание, банк или иная кредитная организация самостоятельно осуществляет расчет той суммы, на которую накладывается арест или обращение взыскание. Таким образом, именно банк несет ответственность за списание денежных средств и должник, у которого удержали сумму, не подлежащую взысканию, может взыскать с банка убытки, причиненные такими действиями.