В Якутске бабушку сбили на «зебре»

27 октября около 5 часов вечера произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что около 5 часов вечера, возле дома №8/2 «г» ул. Ойунского, 31-летний водитель, управляя транспортным средством «Хэндай Солярис» двигаясь по ул. Ломоносова со стороны ул. Октябрьская в стороны ул. Петровского возле дома №8/2 «Г» улицы Ойунского, совершил наезд на 71-летняя пенсионерку пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства «Хэндай Солярис».

В результате ДТП пенсионерка была госпитализирована с тяжелыми травмами живота.

Со слов водителя, когда он следовал по ул. Ломоносова со скоростью примерно 40 км/ч и подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу, он заметил, лишь как неожиданно на переход выбежала женщина, и для того, чтобы уйти от наезда он принял влево и все равно наезда избежать не удалось.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны быть готовы к появлению людей на проезжей части и быть предельно внимательными. Пешеходы также должны осознавать, что переходить дорогу можно лишь убедившись в своей безопасности. Не выходите внезапно на проезжую часть, переходите дорогу по обозначенным пешеходным переходам или в местах, где движение регулируется светофором, не пытайтесь пересекать проезжую часть перед приближающимся транспортом. В зимний период ситуация на дороге осложняется неблагоприятными погодными и дорожными условиями и малой протяженностью светового дня, в связи с чем все участники дорожного движения должны быть вдвойне осторожны на дороге.

Помните, что в гололед тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз.