В Якутске бабушка-соседка проявила бдительность

SakhaLife.ru.

По подозрению в краже строительных материалов в с. Пригородный сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» установлен 57-летний мужчина.

Выяснилось, что хозяин дома хранил строительные материалы на придомовой территории. Вечером подозреваемый проходил мимо частного дома потерпевшего и, заметив, что хозяева отсутствуют, решил совершить кражу стройматериалов. Договорившись с водителем манипулятора, он вывез 2 куба бруса, 1 куб досок и 35 штук профлиста. Свидетелем противоправного действия стала бдительная бабушка-соседка, которая и сообщила в полицию об инциденте. Похищенное злоумышленник сбыл, полученные деньги потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.