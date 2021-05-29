В Якутске автоледи сбила катающегося ребенка

28 мая при проведении сверки с медицинскими учреждениями был выявлен факт обращения в РБ№1 НМЦ 13-летнего школьника с травмами, полученными в результате ДТП. При проверке по факту обращения сотрудникам Госавтоинспекции было, предварительно, установлено, что 6-классник одной из столичных школ получил ушибы коленных и локтевых суставов в результате наезда автомашины: подросток катался на велосипеде по тротуару на ул. 50 лет Советской Армии, а водитель автомашины Тойота Ленд Круизер Прадо совершил наезд на велосипедиста при повороте во двор, не предоставив ему преимущества.

37 –летняя женщина, управлявшая внедорожником, имеет стаж вождения с 2011 года, в момент аварии была трезва, а за последний год дважды привлекалась сотрудниками ГИБДД за нарушения ПДД по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ за превышение скорости.

Госавтоинспекция напоминает: велосипедистам рекомендуется иметь средства защиты – шлем, наколенники, налокотники, которые в случае падения или ДТП помогут минимизировать травмы. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом.

Водители транспортных средств должны помнить, что велосипедисты – равноправные участники дорожного движения и в определенных случаях имеют преимущества. При этом не стоит забывать, что водители двухколесного транспорта, как и пешие участники движения, гораздо более уязвимы на дороге по сравнению с водителями автомобилей.