В Якутске автоледи сбила девочек на велосипеде

За прошедшие выходные в Якутске произошло два ДТП с тремя пострадавшими, двое из них – дети.

Так, в травмпункт обратилась гражданка 1996 года рождения. Ей поставили растяжение связок коленного сустава слева, назначено амбулаторное лечение.

Предварительно установлено, что около 16-17 часов 18 июля на территории парковочной стоянки Речного порта, неустановленный водитель при движении задним ходом на автомашине белого цвета, совершил наезд на пешехода. После чего оставил место ДТП.

19 июля около 18 часов в ГИБДД поступило сообщение о том, что возле дома №92 ул.Горького произошло ДТП с участием детей.

Предварительно установлено, что около 18 часов во внутри дворовой территории дома №92 ул.Горького, 23-летняя автоледи на Тойоте Премио совершила столкновение с велосипедом MTB-660 «SUMMA» под управлением несовершеннолетней девочки 13 лет c пассажиркой 8 лет.

В результате ДТП 13-летняя девочка получила травму головы и ушиб колена, а 8-летняя пассажирка получила ушибы головы и ног. Обеим назначены амбулаторные лечения.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.