12.06.2020
14:45
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Происшествия

В Якутске автобус МУП ЯПАК врезался в грузовик

В Якутске пьяный водитель автобуса врезался в грузовик.

Утром 12 июня в г. Якутске на ул. Автострада 50 лет Октября произошло ДТП с участием автобуса, принадлежащего МУП ЯПАК. Водитель автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Тойота ТойоЭйс», который стоял на проезжей части. Грузовик был задействован в дорожных работах. 

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя. Пассажиров в салоне общественного транспорта не было.
В ходе разбирательств  выяснилось, что автобусник находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало результат 0,64 мг/л алкоголя. 


В отношении нарушителя составлен административный материл по ч. 1 ст. 12.8 КОАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Согласно документам, перед поездкой автобус прошел предрейсовый контроль, водитель — медицинский осмотр. 

Авария произошла на участке дороги, где проводились дорожные работы. Соответствующие знаки были установлены. 

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)
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