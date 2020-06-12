В Якутске автобус МУП ЯПАК врезался в грузовик

В Якутске пьяный водитель автобуса врезался в грузовик.

Утром 12 июня в г. Якутске на ул. Автострада 50 лет Октября произошло ДТП с участием автобуса, принадлежащего МУП ЯПАК. Водитель автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Тойота ТойоЭйс», который стоял на проезжей части. Грузовик был задействован в дорожных работах.

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя. Пассажиров в салоне общественного транспорта не было.

В ходе разбирательств выяснилось, что автобусник находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало результат 0,64 мг/л алкоголя.



В отношении нарушителя составлен административный материл по ч. 1 ст. 12.8 КОАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно документам, перед поездкой автобус прошел предрейсовый контроль, водитель — медицинский осмотр.

Авария произошла на участке дороги, где проводились дорожные работы. Соответствующие знаки были установлены.

По факту ДТП проводится проверка.