В Якутске автобус №14 наехал на ребенка

11 ноября примерно в 15:20 в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о ДТП с участием несовершеннолетнего. При проверке выяснилось, что 11 ноября в 15:10 на автобусной остановке мкр. Птицефабрика возле дома № 14 водитель, управляя маршрутным автобусом № 14, совершил наезд на мальчика.

В результате происшествия 10-летний ребенок получил ушибы мягких тканей живота и раны лица.

59-летний водитель транспортного средства ПАЗ имеет водительское удостоверение категории «Д,Д1», стаж вождения — 21 год. По результатам освидетельствования в момент ДТП был трезвым.

Со слов водителя следует, что ребенок после выхода из автобуса поскользнулся и упал, при этом ударившись об автобус. Так или нет, предстоит выяснить. Началось административное расследование.