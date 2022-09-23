В Якутске арестован мужчина, который нанес множество ударов ножом жене и дочке

В городе Якутске взят под стражу мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги и причинении тяжкого вреда малолетней дочери.



Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), пп. «б», «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба СУ Ск Рф по РС(Я).

По данным следствия, утром 18 сентября 2022 года подозреваемый пришел домой и нанес своей 25-летней супруге и 5-летней дочери ножом множественные ножевые ранения. Активные действия соседей, которые, услышав крики и вызвав сотрудников полиции, помогли задержать подозреваемого. В результате женщина получила множественные раны шеи, предплечья, рук, лица, ее дочь – множественные раны лица. С травмами пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где им в настоящее время оказывается необходимая врачебная помощь. В настоящее время в рамках уголовного дела следователи СК России устанавливают мотивы совершенного преступления, а также причины и обстоятельства случившегося. Назначен комплекс необходимых экспертных исследований. 23 сентября 2022 года судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, он заключен под стражу.