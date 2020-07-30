30.07.2020
14:51
395

Происшествия

В Якутске арестовали беглеца

На маршруте патрулирования нарядом группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Жорницкого города Якутска был замечен схожий с данными ориентировки гражданин, объявленный в июле этого года в федеральный розыск.  

25-летний уроженец Усть-Алданского района имеет статус обвиняемого в совершении кражи и разыскивается судебными органами.

Мужчина сразу же был доставлен в дежурную часть отдела полиции для передачи инициатору розыска, где его арестовали.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх