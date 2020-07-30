30.07.2020
14:51
395
Происшествия
В Якутске арестовали беглеца
На маршруте патрулирования нарядом группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Жорницкого города Якутска был замечен схожий с данными ориентировки гражданин, объявленный в июле этого года в федеральный розыск.
25-летний уроженец Усть-Алданского района имеет статус обвиняемого в совершении кражи и разыскивается судебными органами.
Мужчина сразу же был доставлен в дежурную часть отдела полиции для передачи инициатору розыска, где его арестовали.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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