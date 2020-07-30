В Якутске арестовали беглеца

На маршруте патрулирования нарядом группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Жорницкого города Якутска был замечен схожий с данными ориентировки гражданин, объявленный в июле этого года в федеральный розыск.

25-летний уроженец Усть-Алданского района имеет статус обвиняемого в совершении кражи и разыскивается судебными органами.

Мужчина сразу же был доставлен в дежурную часть отдела полиции для передачи инициатору розыска, где его арестовали.