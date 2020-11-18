В Якутске аннулированы лицензии двух управляющих компаний

В Якутии две управляющие компании добровольно прекратили действие лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.

Управлением государственного строительного или жилищного надзора Республики Саха (Якутия) аннулированы лицензии на основании заявления у ООО «Строитель» и в связи с прекращением деятельности у ООО УК «Ильинка».

ООО УК «Ильинка» в городе Якутске не имело в управлении многоквартирных домов. Многоквартирный дом, находившийся в управлении ООО «Строитель» в поселке Сангар Кобяйского района исключен из реестра лицензий с 17 ноября 2020 года.

О принятом решении проинформирована администрация поселка Сангар Кобяйского района, которому поручено провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Ленина, 89. А также оказать содействие жителям в проведении общего собрания по вопросам выбора новой управляющей компании или перехода на непосредственный способ управления.

«Ранее лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД были бессрочными, с 2018 года ввиду изменений в законодательстве они выдаются сроком на пять лет. Действие большей части выданных лицензий истекает в 2023 году», — отметил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Павел Аргунов.

Всего с 1 мая 2015 года с начала процесса лицензирования Управлением было выдано управляющим компаниям 294 лицензии. За это время прекращено действие 101 лицензий. В настоящее время в республике действуют 193 лицензированных управляющих компаний.

Из крупных можно отметить ООО «Возрождение» в Алданском районе, в ведомстве которого 629 домов, ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» в Мирнинском районе (293 дома), в городе Якутске – ООО «Прометей+» (230 домов), «ЖКХ Губинский» (142 дома) и другие.