05.05.2021
19:29
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Общество

В Якутске 9 мая состоится уникальный парад

9 мая,  в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минмолодежи Республики Саха (Якутии) совместно с ДОСААФ планируется проведение автопробега старой военной техники  по центральным улицам города Якутска.

Пробег пройдёт с 11:30 до 12:00 часов по маршруту ДОСААФ ул. Б- Марлинского 5 — Федора Попова — Дзержинского — площадь Орджоникидзе — КГФ — площадь Победы — ДОСААФ. 

Количество военной техники составит более 10 единиц из коллекции регионального отделения ДОСААФ. Среди них: советские автомобили ГАЗ, грузовики ЗИС,5, бронетранспортёры и др. 
С учетом пандемии COVID-19 будут приняты меры безопасности, все участники будут в масках, а автомобили обработаны дезинфицирующими средствами. В каждом  транспорте будет один водитель.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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