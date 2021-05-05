В Якутске 9 мая состоится уникальный парад

9 мая, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минмолодежи Республики Саха (Якутии) совместно с ДОСААФ планируется проведение автопробега старой военной техники по центральным улицам города Якутска.

Пробег пройдёт с 11:30 до 12:00 часов по маршруту ДОСААФ ул. Б- Марлинского 5 — Федора Попова — Дзержинского — площадь Орджоникидзе — КГФ — площадь Победы — ДОСААФ.

Количество военной техники составит более 10 единиц из коллекции регионального отделения ДОСААФ. Среди них: советские автомобили ГАЗ, грузовики ЗИС,5, бронетранспортёры и др.

С учетом пандемии COVID-19 будут приняты меры безопасности, все участники будут в масках, а автомобили обработаны дезинфицирующими средствами. В каждом транспорте будет один водитель.