30.04.2022
17:02
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Православие

В Якутске 6 мая состоится Пасхальный Крестный ход в честь Дня Победы

В Якутске 6 мая состоится Пасхальный Крестный ход, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году традиционный Крестный ход проводится в поддержку специальной военной операции российских войск по защите Донбасса, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Крестный ход пройдет по улице Чернышевского от  Градоякутского Преображенского кафедрального собора (ул.Кирова, 3) к часовне святого великомученика Георгия  Победоносца на площади Победы. 

Начало шествия Крестного хода 6 мая 2022 года в 10:00. 

Крестный ход — это символическое шествие по жизненному  пути, напомнили в Якутской и Ленской епархии. В это время мы не просто идем, надеясь, что шествие с иконой святого может  каким-то волшебным образом подействовать на нас. Крестный  ход — время молитвы и размышления о своей жизни, о своем  пути и его смысле. 

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска.
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