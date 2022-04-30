В Якутске 6 мая состоится Пасхальный Крестный ход в честь Дня Победы

В Якутске 6 мая состоится Пасхальный Крестный ход, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году традиционный Крестный ход проводится в поддержку специальной военной операции российских войск по защите Донбасса, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Крестный ход пройдет по улице Чернышевского от Градоякутского Преображенского кафедрального собора (ул.Кирова, 3) к часовне святого великомученика Георгия Победоносца на площади Победы.

Начало шествия Крестного хода 6 мая 2022 года в 10:00.

Крестный ход — это символическое шествие по жизненному пути, напомнили в Якутской и Ленской епархии. В это время мы не просто идем, надеясь, что шествие с иконой святого может каким-то волшебным образом подействовать на нас. Крестный ход — время молитвы и размышления о своей жизни, о своем пути и его смысле.