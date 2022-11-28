В Якутске 580 семей мобилизованных получили по 30 тысяч рублей

В городском Центре помощи семьям военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, в Управах города Якутска и пригородов продолжают оказывать помощь семьям. С момента организации в Центре проводится работа по выявлению потребностей семей военнослужащих и выстраивается индивидуальный подход по оказанию помощи.

Отметим, семьи чаще обращаются за психологической, юридической и материальной помощью. По решению главы города Евгения ГРИГОРЬЕВА поручено оказать в качестве материальной помощи по 30 000 рублей семьям участников СВО, на 28 ноября данную выплату получили 580 семей. Также семьям доставлено 60 тонн овощных наборов.

Силами волонтеров оказывается непосредственная помощь в сопровождении членов семьи военнослужащих в госучреждения и магазины. Они также ведут бесперебойную работу по выносу снега, колке дров, помогают в частичном ремонте домов, доставляют продукты и лекарства, возят домашних животных в ветеринарные клиники, вывозят мусор.

В Центре помощи семьям военнослужащих, задействованных в специальной военной операции в тесном взаимодействии с Управами Якутска и пригородов организована ежедневная консультативная помощь в сфере образования, здравоохранения, социального страхования, пенсионного законодательства, социальной защиты. Работники уверяют, что в Якутске в этот сложный период руководство города будет держать связь со всеми семьями мобилизованных, никто не останется без внимания.

Также, отрабатываются вопросы по взаимодействию с банковскими организациями для предоставления кредитных каникул, рефинансирования, приостановления исполнительных производств. Оказывается постоянная помощь, связанная с устройством детей в детские сады, школы, обеспечении бесплатным горячим питанием, решении финансовых, бытовых и иных проблем.

Отметим, по данным с 18 октября по 28 ноября в городской центр помощи семьям военнослужащих, задействованных в СВО, обратилось 3 138 граждан, которые изъявили желание получить юридическую, психологическую, консультативную поддержку, также другой вид помощи.