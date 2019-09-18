В Якутске 5-летний ребенок выпал из окна

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении.

В Якутске 16 сентября около 16.00 часов на пульт оператора «02» поступило сообщение о том, что с третьего этажа многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Бестужева-Марлинского, выпал ребенок.

Полицейские установили, что 5-летний мальчик, ненадолго оставшись в квартире без присмотра взрослых, самостоятельно открыл окно балкона и выпал с высоты третьего этажа.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении. Ему диагностированы травмы различной степени тяжести.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.