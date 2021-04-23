В Якутске 5-8 классы переведены на дистанционку

SakhaLife.ru.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, учащиеся 5-8 классов всех школ городского округа «город Якутск» переводятся на дистанционную форму обучения. Соответствующий приказ издан Управлением образования Окружной администрации г. Якутска и размещен на сайте yaguo.ru.

Решение принято на заседании оперативного штаба г. Якутска в связи с ростом количества заболевших COVID-19 во всех возрастных категориях, согласно информации Управления Роспотребнадзора по РС (Я).

По данным на 22 апреля, в школах № 2, № 5, № 23, № 26, № 27, № 17, № 7, в республиканской школе-интернате для глухих детей зафиксировано 1 и более заболевших детей, единичные случаи отмечены в физико-техническом лицее, Саха гимназии, в общеобразовательных школах № 10, № 12, № 19, № 24, № 3, № 31, № 33, № 35, № 6, в Тулагино-Кильдямском наслеге, селе Хатассы.

Из числа заболевших 18 % составляют учащиеся начальных классов, 56 % — среднее звено, 26 % — старшеклассники. У 77 % детей установлен контакт с больными в узком семейном кругу. Также на 18 % возросло количество заболевших детей в дошкольных учреждениях.

«В связи переходом на дистанционную форму обучения отменяются очные обучающие занятия в общеобразовательных учебных заведениях вне зависимости от форм собственности. Отменяются все развлекательные, спортивные мероприятия в школах и иных учреждениях, в том числе в учреждениях культуры», — отметил начальник Управления образования Алексей Семенов.

Муниципальные школы полностью обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.