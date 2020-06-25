В Якутске 4-летний ребенок спрыгнул с балкона

22 июня около 07:40 часов в дежурную часть Отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 4-летней девочки с диагнозом кататравма. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

Опрашивая родственников ребенка и очевидцев происшествия, полицейские выяснили, что малышка спрыгнула с балкона 2-го этажа дома расположенного по ул.Кузьмина в столице Якутии. Мама девочки, пока та спала, отлучилась на утреннюю пробежку. Со слов девочки, она проснулась и попыталась включить мультфильм, но не получилось. Тогда она решила позвать маму, вышла на балкон, приоткрыла москитную сетку и спрыгнула как герой ее любимого мультфильма.

Полицейские установили, что ребенок проживает в благополучной семье. Семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

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