В Якутске 4 дня не будет воды

О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в Якутске.

С 22:00 20 августа 2019 года до 6:00 21 августа 2019 года в связи с врезкой запорной арматуры (водолиния «КП «Гимеин»» – «Водоузел «Птицефабрика»») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: частный сектор по Сергеляхскому шоссе 4-8 км, Медцентр, «Швейцарский поселок».

С 22:00 21 августа 2019 года до 6:00 22 августа 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния «Борисовка-1») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: поселок Борисовка-1, Лечебно-реабилитационный центр РБ №3, санаторий Абырал, частный сектор по Сергеляхскому шоссе 11, 12 км.

С 22:00 22 августа 2019 года до 6:00 23 августа 2019 года в связи с врезкой запорной арматуры (водолиния «Ойунского») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 11, 68, частично 10, ЯПАК, «Туймаада-Лизинг», микрорайон «Прометей», котельная Автодорожная 20.

С 22:00 23 августа 2019 года до 6:00 24 августа 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния «КП «Гимеин»» – «Водоузел «Птицефабрика»») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: частный сектор по Сергеляхскому шоссе 4-8 км, Медцентр, «Швейцарский поселок».