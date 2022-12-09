В Якутске 35-градусный мороз и порывистый ветер

Главное в фотографировании дикой природы — это завоевать доверие животных и птиц! И вот тогда все модели леса сами придут на фотосессию!

На фото: Да эта белочка вообще решила перед объективом пообедать!



На юго-западе умеренный снег, позёмок, порывы юго-западного ветра 7-12 м/с, на Колыме – Индигирке и ночью на западе без осадков, на остальной территории небольшой снег. Температура воздуха ночью -39-44°, на востоке ночью -44-49°, в Оймяконье -49-54°, на западе и юге -28-33°, на юго-западе -18-23°, температура воздуха днём -32-37°, на востоке, северо-востоке -38-44°, в Оймяконье -44-49°, на западе и юге -22-27°, на юго-западе -13-18°. На побережье Арктики небольшой, на западе ночью умеренный снег, порывы северо-восточного ветра 9-14 м/с, на западе местами 15-20 м/с, метель. Температура ночью -32-37°, днём -29-34°, на востоке ночью -25-30°, днём -22-27°.

В Якутске небольшой снег, ветер западный 2-5 м/с. Температура ночью-38-40°, днем -33,-35°