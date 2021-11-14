14.11.2021
10:24
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Погода
В Якутске -30!
Сегодня, 14 ноября, в 6 ч. утра в г. Якутске в районе Гимеина Якутская метеослужба зафиксировала первую низкую температуру сезона -30° . Днем в столице без осадков, ветер западный — 2-5 м/с., температура воздуха -20-22°. Атмосферное давление: 751 мм. рт.ст. Ветер: Штиль, 0 м.с. http://ugms14.ru
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯУГМС
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