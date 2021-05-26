26.05.2021
20:19
47
Якутск
В Якутске 30 мая будет ограничено движение транспорта
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что 30 мая 2021 года в связи с проведением Всероссийского полумарафона ЗаБег.рф. с 13:00 до 19:00 будет ограничено движение транспортных средств на следующих улицах городского округа «город Якутск»:
— улица Хабарова от пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова до пересечения улицы Ярославского и улицы Хабарова;
— улица Чернышевского от пересечения улицы Ярославского и улицы Чернышевского до дома №54/1а по улице Чернышевского.
Автобусные маршруты будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.
Подробнее: https://yakutskcity.ru/press-tsentr/ob-ogranichenii-dvizheniya-transportnykh-sredstv-po-ulitsam-khabarova-i-chernyshevskogo-/
Фото: Yakutskcity.ru
Источник: Yakutskcity.ru
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