В Якутске 30 мая будет ограничено движение транспорта

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 30 мая 2021 года в связи с проведением Всероссийского полумарафона ЗаБег.рф. с 13:00 до 19:00 будет ограничено движение транспортных средств на следующих улицах городского округа «город Якутск»:

— улица Хабарова от пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова до пересечения улицы Ярославского и улицы Хабарова;

— улица Чернышевского от пересечения улицы Ярославского и улицы Чернышевского до дома №54/1а по улице Чернышевского.

Автобусные маршруты будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Подробнее: https://yakutskcity.ru/press-tsentr/ob-ogranichenii-dvizheniya-transportnykh-sredstv-po-ulitsam-khabarova-i-chernyshevskogo-/