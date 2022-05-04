В Якутске 3 из 4 родителей выпускников против ЕГЭ

Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ почти в 4 раза чаще, чем старшее поколение. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активное население и родители одиннадцатиклассников из Якутска.

Согласно опросу SuperJob, лишь 15% жителей Якутска положительно относятся к ЕГЭ, считая его достойной заменой традиционной аттестации школьников. Свою позицию они чаще всего аргументируют снижением уровня коррупции при поступлении в вузы. 7 из 10 горожан убеждены, что ЕГЭ надо отменить.



Чем моложе респонденты, тем чаще они оценивают единый госэкзамен положительно: среди опрошенных до 24 лет сторонников этой формы аттестации почти вчетверо больше, чем среди поколения старше 45 лет (28% против 8% соответственно). Судя по комментариям респондентов, у молодежи есть личный опыт сдачи ЕГЭ и понимание его преимуществ. Старшее же поколение считает, что следует отказаться от западных моделей образования и вернуться к советской системе преподавания и аттестации.



Среди родителей выпускников 11 класса за ЕГЭ каждый шестой, против — 3 из 4 (15 и 75% соответственно).



Время проведения опроса : 5—28 апреля 2022 года



