08.07.2022
19:51
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Якутия

В Якутске 29 малышей получили целевой капитал «Дети столетия»

Во Всероссийский день семьи, любви и верности в Перинатальном центре Республиканской больницы №1 и в Перинатальном центре ЯРКБ состоялись торжественные выписки с вручением свидетельств о рождении управлением ЗАГС.

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова поздравила родителей и малышей, пожелала крепкого здоровья и  благополучия семьям. В этот день 29 новоиспеченным гражданам республики министр вручила от имени главы Якутии Айсена Николаева целевой капитал «Дети столетия» в честь 100-летия ЯАССР.

В торжественной выписке приняли участие председатель ЯРО Общероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья  Борисова, руководитель управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия) Тамара Кривошапкина, заместитель министра здравоохранения РС(Я) Любовь Бурнашева и другие.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии​

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