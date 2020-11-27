27.11.2020
17:15
52
Происшествия
В Якутске 18-летний парень залез в чужой багажник
В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутска с сообщением о краже кальяна и набора инструментов. Общий материальный ущерб составил 10 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек.
Установлено, что потерпевшая забыла закрыть багажник своего автомобиля, чем воспользовался злоумышленник и похитил оттуда кальян и набор инструментов. Похищенное имущество он оставил себе для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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