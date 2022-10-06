06.10.2022
20:00
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Происшествия

В Якутске 15 пожарных тушили горящий дом

6 октября в 15:21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Камышовая в г. Якутск. По предварительным данным огнем повреждена кровля дома на площади 20 кв.м. Пострадавших нет. Для выяснения причины и виновных лиц на месте работает дознаватель МЧС России. На тушение привлечены силы и средства Якутского пожарно-спасательного отряда в количестве 15 человек личного состава и 4 единиц пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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