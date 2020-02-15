В Якутске 15 февраля стартует санитарный трехмесячник

Распоряжением главы города Якутска с 15 февраля по 1 июня на территории городского округа «город Якутск» объявлен ежегодный трехмесячник санитарной очистки. В прошлом году санитарный трехмесячник в городе прошел с 20 февраля по 20 мая.

Контроль за работой предприятий, организаций и коллективов во время санитарного трехмесячника возложен на штаб, руководителем которого назначен заместитель главы города Якутска по ЖКХ Роман Сорокин. В состав штаба вошли руководители Службы эксплуатации городского хозяйства, Административной комиссии г. Якутска, Управления муниципального контроля, Департамента ЖКХ и энергетики, Якутского комитета охраны природы, ОАО «Якутдорстрой», начальники управлений округов и пригородов, представители Управления Роспотребнадзора по РС (Я).

Согласно распоряжению в срок до 1 марта будут обновлены акты раздела границ эксплуатационной ответственности по благоустройству между администрацией, соответствующей административной территорией городского округа и юридическими лицами всех форм собственности.

Также до 1 марта управления администраций городских округов и пригородов должны разработать план мероприятий по проведению трехмесячника санитарной очистки на своей территории, включая территории многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных, гаражных некоммерческих объединений граждан и индивидуального жилищного строительства, объектов торговли, общественного питания, административных зданий, объектов социальной сферы на промышленных и производственных предприятиях.

В этом году управлениям округов и пригородов поручено обратить особое внимание на разъяснительную работу с жителями индивидуального жилого фонда о необходимости вывоза снега с дворовых территорий в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа «город Якутск». В случае выявления несанкционированного складирования снега на проезжей части после уборки частных дворовых территорий, собственников будут привлекать к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.25 кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия).

В рамках трехмесячника будет проведена работа с управляющими организациями, обслуживающими жилой фонд по вывозу зимних накоплений, уборке наледей, очистке санитарных точек, уборке снега в кварталах, на улицах, площадях, с крыш, очистке и ремонту санитарных точек, детских площадок и автобусных остановок, будет усилена ежедневная работа дворников по уборке закрепленных территорий.

С предприятиям, организациями и учреждениями независимо от форм собственности будет проведена необходимая работа по организации мероприятий по санитарной очистке, ремонту объектов благоустройства закрепленных территорий, по обеспечению мойки и приведению в надлежащий вид окон, витрин, рекламных щитов, крыльца и фасадов подведомственных зданий.

В течение трехмесячника предписывается проводить регулярные контрольные рейды за осуществлением мероприятий по санитарной очистке. Материалы по выявленным нарушениям требований санитарно-эпидемиологического, экологического законодательства будет рассматривать Административная комиссия городского округа «город Якутск».

Кроме того, Административная комиссия совместно с территориальными органами управления будет по плану проводить рейдовые мероприятия по наличию регистрации домашних животных и проведению обязательной вакцинации против бешенства. К рейдовым мероприятиям рекомендуется привлечь Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) и органы Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).