В Якутске 15, 16 июля отключат воду

15 июля

Сегодня до 18:00 часов 15 июля 2020 года в связи с заменой запорной арматуры ограничена подача водоснабжения в кварталах 10, 13, 14, мкр. ДСК, мкр. Войнская часть, Ильинка, кот. Красильникова, 9, Сергеляхское шоссе 4 км, Военная кафедра.

С 22:00 15 июля 2020 года до 6:00 16 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей АО “Теплоэнергия” (ЦТП “ФАПК Якутия”) будет ограничена подача водоснабжения в 52 квартале.

С 22:00 15 июля 2020 года до 6:00 16 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией магистральных сетей (В/узел №6 – В/узел № 4) будет ограничена подача водоснабжения в 2, 3, 16, 71, 72, 73, 128, 130, 135, 152 кварталах, домах №83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по ул. Петра Алексеева, домах №31, 33 по ул. Кутузова, ЦЭМП, Вилюйский переулок, Гор.Больница.

Также с 22:00 15 июля 2020 года до 6:00 16 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения в домах №1А, 7, 7/2, 5 (Школа №22), 9, 11, 13, 15 по ул. Рыдзинского, дома №12/1, 14/8(ВПУ), 18 (ВПУ), 20, 20/1, 22 по ул. Жорницкого, дома №1 (ВПУ), 2, 2/1, 3, 4 по ул. Пекарского, дома №21, 21/1, 23 по ул. Халтурина, дом №4/5 по ул. Клары Цеткин и дом №2 по ул. Дальняя.

16 июля

С 22:00 16 июля 2020 года до 6:00 17 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией магистральных сетей (в/узел №6 – кот. 3 квартал) будет ограничена подача водоснабжения в кв. 2, 3, 150, 151, дома №30, 33 по ул. Кутузова, Станция переливания крови, санаторий Якуткурорт, ЯРПД.

С 22:00 16 июля 2020 года до 6:00 17 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей АО “Теплоэнергия” (кот. “61 квартал”) – в 61 квартале.

С 9:30 до 15:30 16 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дом №43/3 по ул. Дзержинского, дома №14/3, 14/1, 14, 18, 16 по ул. Халтурина, дома №9, 13/1, 11 по ул. Строителей

С 9:00 до 12:00 16 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 47 квартал

С 22:00 16 июля 2020 года до 6:00 17 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома №3, 3/1, 2, 6, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 2/2, 2/1, 2/3, 6/1 по ул. Некрасова, дома №52, 50/1, 50, 48, 46, 46/1, 44, 42, 44В по ул. Дзержинского, дома №44/1, 44/2, 30/1, 29/1, 29/2, 29/3, 40, 42, 44, 46, 25, 49, 48/1, 15 по ул.Жорницкого, дома №86, 82 по ул. Дальная, дома №99, 97, 89/1, 91, 93, 99, 95 по ул. 8 Марта, дома №19, 21, 23, 25, 27, 29 по ул. Якутская, дома №8, 8/1, 8/2, 6/1, 6/2, 9 по ул. Пионерская, дом №12 по ул. Х.Юряхское кольцо, дома №2, 3, 4, 8, 8a, 51, 50a, 9, 21, 51Б, 24, 20, 31 ул. Энергетиков.

С 9:30 до 11:30 16 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома №2, 4, 6 по улице Жорницкого, дома №32, 32/3 по улице Кальвица.