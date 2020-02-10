В Якутске 11 февраля аномальное потепление

Прогноз погоды на ближайшие сутки 11 февраля в г. Якутске с 21 час 10/II до 21 час 11/II Небольшой, утром и днем умеренный снег, ветер ночью северо-восточный, днем западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью -26-28, днем -16-18°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) На 12-13/II 2020 г. Небольшой, на юге умеренный снег, температура воздуха ночью -22-27, днем -18-23, 13 февраля ночью -27-32, днем -22-27, при прояснении на западе, в центральных районах ночью -37-42, на северо-западе, севере, северо-востоке ночью -43-48, днем -40-45°.

Источник: Якутское УГМС.

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