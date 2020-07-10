В Якутск впервые прибывают мощи святых апостолов Петра и Павла

12 июля 2020 года в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.

Мощи будут пребывать в соборе с 12 по 17 июля 2020. Ежедневно в 12.00 и 17.00 будут совершаться молебны с чтением акафиста.

Доступ к святыне свободный.

Cправка

Святой апостол Петр – один из двенадцати самых близких учеников Спасителя. Много потрудился в деле проповеди Слова Божьего. Два послания апостола Павла вошли в Новый завет.

Святой апостол Павел, «апостол язычников», не слышал проповеди Спасителя во дни Его земного служения. Напротив, первое время он преследовал Церковь Христову. Лишь после чудесного посещения Божия он стал ревностным защитником веры, в результате чего был казнен при императоре Нероне.

Согласно древнему преданию, апостолы погибли в один день в 67 году в Риме, где их святые останки пребывают и сегодня.