В Якутск ветер принёс дым от пожаров

Как сообщил сегодня, 1 августа, начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов, в Якутск ветром принесло дым от пожаров в зоне контроле в Томпонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан.

«Это дым от лесных пожаров за рекой Алдан на не охраняемой территории. Это от пожаров в Томпонском районе и на северных территориях в зоне контроля, которые возникли вдоль реки Алдан и дальше в горах. Дым в Якутск приносит северным ветром», — сказал Владимир Сергеевич.

Он сообщил, что на сегодняшний в день на территории Якутии всего 18 пожаров в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах. В том числе на охраняемой зоне на территории республики идёт тушение 3 действующих пожаров на площади 140 гектаров в Горном, Усть-Алданском и Намском районах. За прошедшие сутки локализовано 7 лесных пожаров.