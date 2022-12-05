05.12.2022
13:14
174

Общество

В Якутск вернулись опасные стаи бродячих собак 

Вот вроде бы победили эту напасть — бездомных собак, которых приходилось бояться пешеходам и велосипедистам. К сожалению, стаи бродячих собак вернулись.

С наступлением холодов в частном секторе Якутска собаки вновь сбиваются в стаи. Ходить снова нужно осторожно!

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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