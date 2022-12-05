В Якутск вернулись опасные стаи бродячих собак 

Вот вроде бы победили эту напасть — бездомных собак, которых приходилось бояться пешеходам и велосипедистам. К сожалению, стаи бродячих собак вернулись.

С наступлением холодов в частном секторе Якутска собаки вновь сбиваются в стаи. Ходить снова нужно осторожно!