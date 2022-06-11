В Нюрбу сегодня прилетел главный тренер сборной России по боксу

Сегодня, 11 июня, в Якутск прилетел главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

«В 2020 году не стало моего друга, замечательного тренера Артура Иннокентьевича Пахомова. К сожалению, я тогда не смог прилететь в Якутию. Вот приехал отдать дань уважения другу, поеду на его родину в Нюрбинский район. Мы дружили с 98 года, вместе работали в тренерской команде сборной. Тогда Георгий Балакшин вместе с моими воспитанниками боксировал в юниорах в Аргентине. На всех сборах были рядом.

Меня уже давно приглашали в Якутию мои друзья, соратники, но все не получалось. Так что это мой первый визит в вашу республику. Очень благодарен Георгию Балакшину, вашему главному тренеру Владимиру Павлову за приглашение. Постараюсь также посмотреть бои чемпионата Дальнего Востока»,- сказал Виктор Борисович. Напомним, с 13 по 17 июня в Якутске во дворце спорта «50 лет Победы» пройдёт чемпионат Дальнего Востока по боксу, сообщила пресс-служба РЦСПСК РС(Я).

Глава Нюрбинского улуса в своем тгк сообщает, что гость уже прибыл в Нюрбу. «Посетили могилу Артура Иннокентьевича, спортивный зал им.А.И.Пахомова. После обеда поедем в с.Чаппанда, покажем гостям наш национальный праздник Ысыах» — тгк Иннокентьев Алесей Михайлович.







