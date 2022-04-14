В Якутск пройдет первомайская демонстрация — по ул.Кирова

После двухлетнего перерыва в Якутске горожан и гостей столицы ждут на праздничных мероприятиях, посвященных празднику Весны и Труда. В этом году праздничные колонны трудовых коллективов прошествуют по улице Кирова.

Сегодня в Окружной администрации города Якутска состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 мая – празднику Весны и Труда в городском округе «город Якутск». Заседание оргкомитета с участием структурных подразделений, муниципальных предприятий, территориальных управ провел заместитель главы города Якутска – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Руслан Тимофеев.

«В этом году эпидемиологическая ситуация в Якутске наконец позволяет нам провести праздничные мероприятия 1 мая. Оргкомитету вместе с Федерацией профсоюзов республики необходимо в короткие сроки подготовить все организационно-технические мероприятия, чтобы провести масштабный и действительно объединяющий всех праздник для наших горожан», — отметил Руслан Тимофеев.

Об общих подходах к празднованию 1 мая проинформировала заместитель председателя Федерации профсоюзов Валентина Кириллина. Основным девизом празднования Первомая станет лозунг «За мир! За труд! За май!».

С концепцией празднования ознакомила начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска Индира Ли. Праздничные мероприятия пройдут под эгидой Года культурного наследия народов России, Года матери в Якутии, 100-летия образования ЯАССР и 390-летия основания города Якутска, соответственно, колонны демонстрантов будут оформлены согласно этим темам. Федерация профсоюзов республики по итогам праздничной демонстрации ежегодно отмечала колонны за лучшее первомайское оформление, не станет исключением и этот год.

На заседании обсудили схему построения колонн и их маршрута. В этом году маршрут колонн пройдет по одной из центральных улиц города – улице Кирова. Это связано с масштабным капитальным ремонтом проспекта Ленина. Как и в предыдущие годы, будет вестись прямая трансляция праздничных мероприятий в телевизионном эфире НВК «Саха».

В эти дни в Якутске уже вовсю идет подготовка к проведению праздника Весны и Труда, в которую будут вовлечены все организации и предприятия, управы и пригороды. В течение апреля пройдут общегородские субботники, во время праздника будут предприняты меры по охране общественного порядка для обеспечения безопасности горожан.

Дорогие жители Якутска!

Скоро наступит долгожданный праздник Весны и Труда – Первомай, призываем всех горожан и коллективы выйти 1 мая на праздничную демонстрацию! Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска