В Якутск пришла зима: В Борисовке-1 замерзла вода и канализация

11 декабря в адрес главы города Якутска Сарданы Авксентьевой через социальные сети поступила жалоба от жителей квартала Бориска-1. По словам жителей, с наступлением холодов во всех домах замерзает вода и канализация.

Как сообщил руководитель Управления Сайсарского округа Владислав Слепцов, в данное время над устранением проблем работают 7 сантехников с бригадиром.

«С 9 декабря, с наступлением морозов, в квартале ведутся работы по утеплению труб холодного водоснабжения, а также по отогреву холодной воды. Сегодня утром перемерзала центральная трасса, в 11 часов воду подали, утеплили трассу, сейчас идут работы внутри домов. Вода действительно везде замерзала, сейчас силами сантехников, плотников все отмораживается. Наше управление Сайсарского округа держит на особом контроле исполнение работ», — прокомментировал Владислав Слепцов.

По информации директора УК «Модуль Сервис» Марка Михайлова, летом этого года в 47 домах квартала Борисовка-1 были заменены двери в подъездах, стеклопакеты, чтобы дома держали тепло. Кроме того, велись работы по утеплению кровли и канализации.

«Данная проблема в микрорайоне «Борисовка-1» возникает ежегодно. Пытаемся утеплить трубы холодного водоснабжения, менять двери, но толку нет. Сейчас сантехниками, плотниками ведется работа по утеплению труб. К сожалению, из-за технологии строительства временных домов, полы первого этажа зимой холодные. Полы внутри квартир должны утеплять сами собственники. По отоплению, по сравнению с предыдущими годами, на сегодня в Борисовке-1 ни один дом не замерз», — сообщил директор.

По информации МКУ «Департамент жилищных отношений», по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «город Якутск» на 2024 год в квартале Борисовка-1 в перечень расселяемых домов попал только дом № 19.

Как сообщили в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры города Якутска, развитие территории квартала Борисовка-1 планируется в ближайшие годы.