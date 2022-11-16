В Якутск пришел 40-градусный мороз

Белки ведут очень подвижный образ жизни и за сутки в общей сложности пробегают расстояние в несколько километров. Она легко совершает прыжки с дерева на дерево (3—4 м по прямой и 10—15 м по нисходящей кривой), «руля» хвостом.

На фото: Нас не догонишь На большей части территории республики погода без существенных осадков, на побережье, западе небольшой, днем на юго-западе умеренный снег. В центре местами морозные туманы. Ветер в Анабарском, Булунском районах порывистый до 15-19 м/с, метель. Температура воздуха ночью -36-41°, в низинах на северо-западе, северо-востоке до -45°, днем -30-35°. При снеге на западе, юге ночью -21-26°, местами -28-33°, днем -16-21°, на юго-западе -6-11°. В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-4 м/с, температура воздуха ночью -38-40°, днем -34-36°. Температура ночью-38-40, днем -34-36.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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