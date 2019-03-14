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Желток
14 марта 2019, 5:49
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В Якутск прилетит Роман Супер

Журналист Роман Супер, собравший деньги на производство фильма о жизни рэпера Децла, на днях собирается прилететь в Якутию.

На своей странице в Фейсбук журналист сообщил, что 18 марта собирается вылететь в Якутск, оттуда — в Тикси:

«В Тикси залезу в грузовик «Бурлак», которому не нужны ни дороги, ни направления, ни, кажется, вообще какие-либо твёрдые поверхности. В этом монстре на колёсах я поползу по кромке Северного Ледовитого океана до села Амбарчик, потом до города Певек, потом до самого мыса Шмидта, обогну Уэлен и отправлюсь на Чукотку, в Анадырь, где и закончится это приключение. Надеюсь управиться со всем этим дней за 15.

Тысячи километров белых суровых территорий, вечной мерзлоты и тишины. Деревни и города, в которых давно никто не живёт, разве что медведи, тюлени и олени. Охотничьи берлоги, полярные станции и северное сияние.

О цели поездки и о том, связана ли она каким-то образом со съемками документального фильма о жизни рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), Роман Супер не сообщает, кроме того, что «потом, летом, из этого родится что-то очень красивое».

Также журналист обещает выкладывать фото в свой профиль в Инстаграм.

Напомним, журналист Роман Супер собрал более 3,6 миллиона рублей на съемки фильма о жизни рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

На странице проекта на краудфандинговой платформе Planeta.ru сообщается, что сбор средств пока не завершен, он продлится до 31 марта.

Журналист заручился поддержкой отца умершего музыканта, продюсера Александра Толмацкого. При этом резко против съемок этого фильма выступает сын музыканта. Он называет на своей странице в Инстаграм журналиста Романа Супера аферистом.

Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. По данным СК, смерть наступила от острой сердечной недостаточности, «явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы».

Источник: SAKHALIFE.RU.
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