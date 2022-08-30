В Якутск прилетели призёры спартакиады сильнейших по стрельбе из лука

Сегодня утром, 30 августа, в аэропорту Якутска встретили призёров Спартакиады сильнейших спортсменов России Кристину Устинову и Розалину Тимофееву

Вместе со спортсменами прилетели тренеры Александр Филатов, Владимир Алексеев и Владимир Тимофеев.

Напомним, 28 августа в Москве состоялись финалы Спартакиады по стрельбе из классического лука. В составе сборной Республики Саха (Якутия) серебряные медали завоевали Рената Гаврильева, Кристина Устинова и Розалина Тимофеева. Они выступили в командном первенстве среди женщин. Ещё одна медаль в личном первенстве на счету Ренаты Гаврильевой, которая заняла третье место среди женщин.

Одной из самых радостных новостей для болельщиков якутского спорта стало возвращение в большой спорт участницы Олимпийских игр в Лондоне Кристины Устиновой. Одна из самых титулованных лучниц Якутии воспитывает двоих сыновей, но все же нашла в себе силы продолжить спортивную карьеру и показала блестящий результат на Спартакиаде.

«Конечно, понимала, что будет сложно показать сходу отличный результат в личном зачёте. Но вместе с тем знала, что в командном первенстве мы должны выступить с расчетом на медали. Как опытный человек настраивала девушек и сама смогла собраться и показать неплохую стрельбу.

Надо сказать, что у нас в сборной республики появилась новый лидер – Рената Гаврильева. Она в этом месяце ещё до Спартакиады завоевала две медали на Кубке России и международном турнире «Стрелы Петра». Очень рада за неё. Она девушка с сильным характером, волевой спортсмен со стержнем. Очень хорошо когда в команде есть такой лидер, она является таким локомотивом за которой будут идти все наши спортсменки и расти в мастерстве вместе», — отметила Кристина.

Как рассказал главный тренер сборной РС(Я) Михаил Филатов, Рената Гаврильева осталась в Москве вместе с командой России на тренировочные сборы и приедет только в конце сентября.