08.09.2019
15:23
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Светская хроника

В Якутск прилетели «Иванушки» и МакSим

Группа «Иванушки International» и певица МакSим прилетели в Якутск на празднование Дня города.

Известные артисты выступят с концертом сегодня, в День города, в 19 часов на площади Победы. Вход на концерт свободный.

Исполнители прилетели в Якутск сегодня утром.

Источник: https://news.ykt.ru/article/91161
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