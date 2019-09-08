В Якутск прилетели «Иванушки» и МакSим

Группа «Иванушки International» и певица МакSим прилетели в Якутск на празднование Дня города. Известные артисты выступят с концертом сегодня, в День города, в 19 часов на площади Победы. Вход на концерт свободный. Исполнители прилетели в Якутск сегодня утром.

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