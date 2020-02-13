В Якутск прилетели граждане Китая: почти все взяты под медицинское наблюдение

Ольга Балабкина, заместитель Председателя Правительства РС(Я), и Елена Борисова, министр здравоохранения РС(Я), прокомментировали ситуацию на текущий по возможному распространению коронавируса в нашем регионе.

«По оперативной информации сегодня, 13 февраля, на 17 часов 30 минут у нас есть подтвержденные анализы на 19 человек с отрицательным результатом на коронавирус. Мы ждем еще один результат», — отметила Елена Борисова.

Сегодня прошли учения по противоэпидемиологическим мероприятиям. Практическая часть была развернута в нескольких частях города Якутска. Алгоритм действий медиков и других служб был отработан согласно легенде. По словам министра здравоохранения, были полностью отработаны разные способы эвакуации пациента, задействованы меры по дезинфекции, изоляции. Учения прошли удовлетворительно, нарушений нет. Результаты и выводы будут объявлены в понедельник.

«По постановлению Главного государственного санитарного врача РФ Поповой Анны Юрьевны мы продолжаем мероприятия по созданию условий по контролю за лицами, которые прибывают из КНР. Сегодня Роспотребнадзор по РС(Я) встречал рейс, в котором прибыли китайские граждане. Практически все они взяты под медицинское наблюдение, сдали все необходимые анализы. Ни у кого из прибывших нет симптомов коронавируса», — сказала Ольга Балабкина.

По словам вице-премьера Якутии, сегодняшние учения прошли на территории тех медицинских учреждений, в которых в соответствии с приказом от 2015 года должны быть развернуты обсерваторы. В этих учреждениях были приостановлены приемы граждан.

«Не стоит по этому поводу переживать, тем более поддаваться недостоверной информации. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что вся официальная информация идет только от органов государственной власти республики. Мы сейчас ищем помещение под обсерватор, в котором смогут находиться здоровые граждане, которые прибыли из стран Азии. Мы не знаем, насколько продлится эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Китае. Ни РБ №3, ни санаторий «Абырал» не будут задействованы в качестве обсерваторов. Никакие учреждения, где обслуживаются ветераны, пожилые граждане, освобождать под размещение обсеватора мы не будем, особенно в год юбилея Великой Победы», — резюмировала зампред Правительства РС(Я) Ольга Балабкина.