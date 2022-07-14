В Якутск прилетели еще 52 ребенка из затопленной зоны

Сегодня в Якутск из села Себян-Куель Кобяйского района прилетели 22 ребенка, Верхоянского 30 детей: 20 детей из села Борулах, 4 ребенка из села Адыча, 6 были на каникулах у родственников, но после ЧС были эвакуированы домой в Якутск.

Они будут размещены в Центре отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Также сегодня ожидается прилет еще 23 детей из Кобяйского района.

Ранее в «Сосновом Бору» был размещено 122 ребенка из пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов Верхоянского и Кобяйского районов. Из села Адыча – 50 детей, из села Дулгалах – 21 ребенка, из села Суордах – 34 ребенка, всего с Верхоянского улуса на данный момент находится 105 детей, из Кобяйского улуса села Себян-Кюэль – 17 детей.

В связи с тяжелым положением в населенных пунктах – п. Боронук, с. Борулах, г. Верхоянск растет количество детей, нуждающихся в эвакуации. Так 15 июля планируется приезд 79 детей из г. Верхоянск, 19 детей из п. Боронук.

В центре создаются условия для поддержки детей, прибывших на отдых и оздоровление. По приезду детей медицинскими работниками Центра были взяты экспресс-тесты на ковид (методом ИХА), который позволяет поставить точный диагноз даже на ранней стадии течения заболевания, когда его симптомы еще не проявились для недопущения распространения вируса в лагере.

Ребята получают полноценное, сбалансированное 5-разовое питание. Медицинским персоналом Центра Сосновый бор совместно с узкими специалистами ГБУ РС (Я) «ЯГБ 3» поликлиника 3 сегодня у всех 122 детей взят анализы, в последующие дни будет проведен углубленный медосмотр.

Разработана программа обучения и отдыха детей. Проводятся различные кружки по дополнительному образованию.

Поскольку центр в силу своих возможностей может принять только 200 детей, в дальнейшем дети будут размещаться Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, Республиканской специальной (коррекционной) школе – интернате для неслышащих обучающихся, Республиканской специальной (коррекционной) школе – интернате.

Здесь также будет работать педагогический, вожатский и медицинский состав, дети будут заняты различными кружками дополнительного образования, мероприятия будут проходить согласно план-сетке РРЦ Юные якутяне.

Оздоровление и обучение будут проводиться для детей согласно образовательным и оздоровительным программам отдыха и оздоровления детей Центра «Сосновый бор».