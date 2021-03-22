В Якутск прилетела народная артистка России Людмила Титова

В Якутск 22 марта прилетела народная артистка России, актриса Государственного Малого театра России Людмила ТИТОВА. Цель визита Людмилы Титовой – в первую очередь познакомиться с культурой Якутии, работой Саха академического театра, поскольку актриса является художественным руководителем 6-й Якутской студии Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина.

В аэропорту Людмилу Владимировну по всем традициям якутского гостеприимства встретили заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина СИЛИНА, директор Саха театра Петр МАКАРОВ и главный режиссер театра Руслан ТАРАХОВСКИЙ.

«Мы очень рады встречать Людмилу Владимировну в нашем городе. Она прилетела в Якутск из Сургута, где проходили гастроли их театра. В Якутии она впервые. Главная цель ее визита — знакомство с театральной жизнью Якутска, и в особенности со сценой, коллективом и репертуаром Саха театра, для которого она, как художественный руководитель, готовит наших ребят. Курс она взяла после того, как не стало их прежнего мастера Бориса Клюева», — отметила Марина Силина.

В Якутске Людмила Владимировна пробудет до 25 марта. За это время артистка посмотрит спектакли Саха театра «Желанный берег…», «Кээрэкээн Ойуун», «Театрга буолбут түбэлтэ» («Шесть персонажей в поисках автора»), а также постановку Театра Олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта» в ДДН им. А.Е. Кулаковского. Титова станет гостьей программы Андрея Борисова «Культурная эволюция», встретится артистами Саха театра, Театра Олонхо, Театра юного зрителя, студентами АГИКИ и родителями своих студентов 6-й Якутской студии театрального училища им. М.С. Щепкина.