В Якутск прилетел президент федерации спортивной борьбы России Мамиашвили

В аэропорту почётного гостя встретили министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Пётр Юмшанов и директор республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов.

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