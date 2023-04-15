15.04.2023
16:44
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Спорт

В Якутск прилетел президент федерации спортивной борьбы России Мамиашвили

В аэропорту Якутска встретили почётного гостя Первенства России по вольной борьбе

Сегодня в Якутск прилетел президент федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили

В аэропорту почётного гостя встретили министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Пётр Юмшанов и директор республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов.

Фото: пресс-центра
Источник: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

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