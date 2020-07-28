В Якутск приходит «Бургер Кинг»?

Первый ресторан быстрого питания Burger King в Якутске планируют открыть до конца 2020 года. Информацию для ЯСИА подтвердила операционный директор компании Татьяна Павлова.

Пользователи социальных сетей заметили, что на популярной доске объявлений от компании “BURGER KING ЯКУТИЯ” открыта вакансия менеджера смены ресторана.

Отметим, что Burger King – это глобальная сеть ресторанов быстрого питания, специализирующейся на гамбургерах. Является главным конкурентом известного бренда McDonalds.

Информацию о планах открытия популярного ресторана в Якутске предоставила ЯСИА операционный директор Татьяна Павлова: