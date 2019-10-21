21.10.2019
19:16
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Культура & Образование

В Якутск приедут звезды мирового балета

С 30 октября по 3 ноября в Якутске пройдет международный фестиваль «Стерх», сообщается на официальном сайте министерства культуры и духовного развития РС (Я). 

На сцене Театра оперы и балета выступят звезды балетного искусства.  На фестивале зрителям покажут «Лебединое озеро», в котором будут сиять прима-балерина Михайловского театра  Екатерина Титова (Борченко) и премьер Михайловского театра Никита Четвериков.

«Дон Кихот», где главные партии сыграют прима-балерина Марийского государственного академического театра оперы и балета Екатерина Байбаева и Бахтияр Адамжан, премьер Казахского государственного театра оперы и балета Astana Opera.

«Корсар», в котором главную партию исполнит Артем Пугачев, ведущий солист балета Новосибирского театра оперы и балета.

И «Спартак», где зрители увидят Михаила Лобухина, премьера Большого театра, и Анну Никулину, прима-балерину Большого театра.

Закрытие «Стерха» 3 ноября ознаменуется грандиозным гала-концертом с участием гостей фестиваля.

Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/3080246
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