В Якутск приедут рекордсмены северного многоборья

С 16 по 23 марта в Якутске пройдут чемпионат и первенство России по северному многоборью. На участие заявлены 177 спортсменов из 10 регионов России. Сборная республики будет принимать участие под руководством старшего тренера Попова Анатолия Ионовича в составе 25 сильнейших спортсменов.

Северное многоборье – это уникальное комплексное состязание по 5 дисциплинам: метанию топора на дальность, тройному национальному прыжку, прыжкам через нарты, метанию тынзяна на хорей и бегу с палкой по пересеченной местности.

Чемпионат и первенство обещают быть захватывающими, так как из каждой команды на соревнованиях, по всем пяти видам, в борьбу за медали вступят лучшие спортсмены, рекордсмены России, чемпионы предыдущих соревнований и новые имена. И мы с нетерпением ждем начала чемпионата и первенства, так как все дни соревнований в воздухе будет витать дух конкуренции и борьбы.

Соревнования пройдут в 4 площадках нашего города: СК « Модун», Дворец спорта «50 лет Победы»,» зона отдыха «Поляна» в местности «Чочур Мыраан и местность «Зеленый луг».

Программа соревнований:

16 марта.

День приезда

Размещение участников

10.00 – 17.00 — работа мандатной комиссии (СК «Модун»)

17.00 – 18.00 — совещание судейской коллегии (СК «Модун»)

17 марта

12.00 – 13.00 — пресс-конференция (СК «Модун»)

13.00 – 14.00 — торжественная церемония открытия соревнований (СК «Модун»)

14.00 – 18.30 — межрегиональный турнир по быстрым нартам «Тугутчаан» среди юношей и девушек младшего, среднего возраста (СК «Модун»)

17.00 – 18.00 — семинар по северному многоборью (СК «Модун»)

18.00 – 19.00 — совещание судейской коллегии (СК «Модун»)

18 марта

10.00 – 16.00 — тройной прыжок (Дворец спорта «50 лет Победы»)

17.00 – 18.00 — совещание судейской коллегии, утверждение итогов первого соревновательного дня (СК «Модун»)

19 марта

11.00 – 13.00 — бег с палкой на 2 км. (местность «Чочур Мыраан», зона отдыха «Поляна»)

13.00 – 15.00 — бег с палкой на 3 км. (местность «Чочур Мыраан», зона отдыха «Поляна»)

16.00 – 17.00 — совещание судейской коллегии, утверждение итогов второго соревновательного дня (СК «Модун»)

20 марта

10.00 – 16.00 — метание топора на дальность (местность «Зеленый луг»)

16.00 – 16.30 — совещание судейской коллегии, утверждение итогов третьего соревновательного дня

17.00 – 19.00 — заседание Федерации Северного многоборья России (Здание Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я))

21 марта

10.00 – 15.00 — метание тынзяна на хорей (местность «Зеленый луг»)

15.00 – 15.30 — совещание судейской коллегии, утверждение итогов четвертого соревновательного дня (СК «Модун»)

17.00 – 18.00 — торжественная церемония награждения по итогам четырех соревновательных дней

22 марта

10.00 – 16.00 — прыжки через нарты (СК «Модун»)

16.00 – 16.30 — совещание судейской коллегии

16.30 – 18.00 — торжественная церемония награждения. Закрытие соревнований

23 марта

День отъезда участников